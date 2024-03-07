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Вячеслав Фетисов высказался о влиянии Ковальчука на раздевалку «Спартака»

Вячеслав Фетисов высказался о влиянии Ковальчука на раздевалку «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал приход форварда Ильи Ковальчука в «Спартак» и рассказал о влиянии хоккеиста на раздевалку красно-белых.

«Я точно знаю: в команде такой дядька, ветеран, да как угодно можно называть, точно нужен. Он может похлопать по плечу в нужный момент, подсказать более молодым партнёрам, найти подходящие слова.

Мы не можем знать всю внутреннюю кухню, но допускаю: в раздевалке спартаковцев Илья играет важную роль. По поводу резонансного возвращения существует два абсолютно противоположных мнения — это уже понятная формула. Полагаю, в тренерском штабе взвешенно принимали соответствующее решение. Сам Илюша, уверен, приходил не просто так. Только конечный результат покажет, правильно ли поступило руководство, подписав форварда», — сказал Фетисов в интервью RT.

В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В серии Кубка Гагарина — 2024 с «Северсталью» Илья сыграл одну встречу. Он провёл на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок по воротам при показателе полезности «0».

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