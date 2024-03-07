Сегодня, 7 марта, российский нападающий Владимир Тарасенко впервые вышел на тренировку «Флориды Пантерз». Напомним, форвард перешёл из «Оттавы Сенаторз» в стан «пантер» накануне, 6 марта.

Тарасенко впервые вышел на тренировку «Флориды»

Всего в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах.

«Флорида Пантерз» занимает первое место в общей таблице Национальной хоккейной лиги, набрав 90 очков после 63 матчей. В прошлом сезоне «пантеры» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах.