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Лада — Авангард. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Иванюженков и Холодилин устроили драку в матче «Лада» — «Авангард»

Иванюженков и Холодилин устроили драку в матче «Лада» — «Авангард»
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В эти минуты в Тольятти проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Ладой» и «Авангардом». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Перерыв
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Попугаев (Иванюженков, Сёмин) – 15:59 (5x5)     1:1 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 25:21 (5x5)     2:1 Космачук (Кугрышев, Сёмин) – 32:18 (5x5)    

В начале второго игрового отрезка нападающий «Лады» Артём Иванюженков и форвард омского клуба Никита Холодилин устроили драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам драки Холодилин ушёл в раздевалку. Каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.

На счету Иванюженкова в этом плей-офф один матч без набранных очков. Никита Холодилин провёл три встречи, в которых также не отметился результативными действиями. Отметим, счёт в серии 3-0 в пользу «ястребов», и победа в сегодняшнем матче выведет «Авангард» в следующий раунд Кубка Гагарина — 2024.

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