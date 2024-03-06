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КХЛ изменила протокол матча «Лада» — «Авангард», на счету Рида Буше хет-трик

КХЛ изменила протокол матча «Лада» — «Авангард», на счету Рида Буше хет-трик
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Вчера, 5 марта, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Ладой» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 3:1. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше – 00:22 (5x5)     0:2 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 20:39 (5x4)     1:2 Стальнов (Сёмин, Алтыбармакян) – 30:37 (5x5)     1:3 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 45:24 (5x4)    

КХЛ изменила протокол матча и переписала вторую шайбу «Авангарда» с Валентина Пьянова на Рида Буше, который подставил клюшку под бросок Дамира Шарипзянова от синей линии. Таким образом, на счету американского снайпера хет-трик в прошедшем матче. В трёх матчах серии с «Ладой» Буше записал на свой счёт четыре гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Авангард» вплотную приблизился к выходу во второй раунд плей-офф. Счёт в серии стал 3-0 в пользу омичей. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Тольятти 7 марта.

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