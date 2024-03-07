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СКА к середине первого периода забил три гола, «Торпедо» сменило вратаря

СКА к середине первого периода забил три гола, «Торпедо» сменило вратаря
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Торпедо» и СКА. Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2-й период
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гальченюк (Бардаков) – 06:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Хайруллин, Глотов) – 08:30 (5x5)     0:3 Бардаков (Земчёнок, Гальченюк) – 08:47 (5x5)     1:3 Варлаков (Линч) – 15:12 (5x5)    

Клуб с берегов Невы к середине первого периода забросил три безответные шайбы. Голами отметились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк и Захар Бардаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После трёх пропущенных шайб вратарь «Торпедо» Адам Гуска был заменён на Ивана Кульбакова. Напомним, Гуска впервые в этой серии вышел в стартовом составе нижегородцев.

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