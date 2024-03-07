«Лада» одержала победу в плей-офф КХЛ впервые с марта 2009 года

В Тольятти закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Тольяттинский клуб одержал победу в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги впервые с марта 2009 года. Тогда «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина встречалась с ЦСКА и уступила в серии со счётом 2-3. Последняя победа в серии была 5 марта 2009 года со счётом 3:2.

В серии Кубка Гагарина — 2024 «Лада» проигрывает «Авангарду» со счётом 1-3. Пятая встреча будет сыграна на площадке омской команды послезавтра, 9 марта.

Напомним, в первом раунде плей-офф — 2024 во второй раз в истории не будет зафиксировано серий со счётом 4-0.