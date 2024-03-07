«Авангард»: будем считать, что этот матч — подарок «Ладе» на 8 Марта

В Тольятти закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Пресс-служба омского клуба прокомментировала поражение во встрече фразой: «Серия вернётся в Омск. Будем считать, что этот матч — подарок „Ладе“ на 8 Марта».

В серии Кубка Гагарина — 2024 «Лада» проигрывает «Авангарду» со счётом 1-3. Пятая встреча будет сыграна на площадке омской команды послезавтра, 9 марта. В первых трёх матчах подопечные Михаила Кравца одержали победы со счётом 5:1, 3:2 ОТ и 3:1.

Напомним, в первом раунде плей-офф — 2024 Континентальной хоккейной лиги во второй раз в истории не будет зафиксировано серий со счётом 4-0.