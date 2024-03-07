Яков Тренин перешёл из «Нэшвилла» в «Колорадо» — Фридман

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин перешёл в «Колорадо Эвеланш», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Также «лавины» получили права на защитника из WHL Грэма Суорда. В обратном направлении проследует защитник WHL Джереми Ханзель. Также «Нэшвилл» получит выбор на драфте 2025 года в третьем раунде.

Напомним, соглашение форварда с кэпхитом в $ 1,7 млн рассчитано до завершения текущего сезона. Яков Тренин набрал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+12» в 60 матчах чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 15 минут и три секунды.

Всего в рамках НХЛ Яков Тренин сыграл 283 встречи, в которых набрал 79 (46+33) результативных баллов.

Тренин — бронзовый призёр чемпионата мира в составе молодёжной сборной России.