«Вашингтон» одержал самую крупную сухую победу в НХЛ почти за три года

Сегодня, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также два российских нападающих Иван Мирошниченко и Александр Овечкин.

Эта победа стала для «Кэпиталз» самой крупной сухой в НХЛ почти за три года. 16 марта 2021 года «столичные» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде учинили аналогичный разгром «Баффало Сэйбрз», также одержав гостевую победу со счётом 6:0. С тех пор «Вашингтон» столь крупных побед «на ноль» больше не одерживал.