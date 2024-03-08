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«Вашингтон» одержал самую крупную сухую победу в НХЛ почти за три года

«Вашингтон» одержал самую крупную сухую победу в НХЛ почти за три года
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Сегодня, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также два российских нападающих Иван Мирошниченко и Александр Овечкин.

Эта победа стала для «Кэпиталз» самой крупной сухой в НХЛ почти за три года. 16 марта 2021 года «столичные» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде учинили аналогичный разгром «Баффало Сэйбрз», также одержав гостевую победу со счётом 6:0. С тех пор «Вашингтон» столь крупных побед «на ноль» больше не одерживал.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Маленстин) – 01:51 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 20:30 (pp)     0:3 Дженсен (Маленстин) – 23:16     0:4 Лапьер (ван Римсдайк, Овечкин) – 28:50     0:5 Мирошниченко (Строум, Милано) – 36:21     0:6 Милано (Алексеев, Строум) – 42:13    
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