Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Монреаль»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Руа (Ньюхук) – 05:53 1:1 Шей (Свечников, Нечас) – 13:02 2:1 Ноэсен (Друри, Чатфилд) – 39:35 3:1 Шей (Песке, Ахо) – 55:31 4:1 Свечников (Терявяйнен) – 58:57
В составе победителей отличились Брэди Шей (дубль), Стефан Ноэсен и российский нападающий Андрей Свечников. Также Свечников записал на свой счёт результативную передачу. За «Монреаль» голом отметился Джошуа Руа.
«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 80 очка в 62 матчах. «Монреаль» занимает 14-е место на Востоке, клуб набрал 58 очков в 63 встречах.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», а «Монреаль» встретится с «Торонто».
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