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«Вегас» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Ванкуверу» на домашнем льду

«Вегас» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Ванкуверу» на домашнем льду
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, которая стала для них третьей кряду, хозяева же уступили в четвёртый раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Петтерссон, Бёзер) – 06:01 (pp)     0:2 Ди Джузеппе (Хёгландер, Юульсен) – 06:56     1:2 Амадио (Пьетранджело, Руа) – 23:50     1:3 Гарланд (Линдхольм) – 35:58    

В составе «Кэнакс» отличились Куинн Хьюз, Филлип Ди Джузеппе и Конор Гарланд. Автором единственной заброшенной шайбы «Вегаса» стал Майкл Амадио.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российские представители «Ванкувера» — нападающий Илья Михеев и Василий Подколзин, а также защитник Никита Задоров — результативными действиями не отметились. Михеев и Подколзин занесли в свой актив показатель полезности «+1».

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв за 18 минут 4 секунды на льду также не заработал очков, завершив игру с «-1».

Напомним, «Ванкувер», набрав 89 очков в 65 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. «Вегас» (73) – на восьмой позиции.

Календарь регулярного сезона НХЛ.
Турнирная таблица НХЛ.
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