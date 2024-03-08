«Вегас» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Ванкуверу» на домашнем льду

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, которая стала для них третьей кряду, хозяева же уступили в четвёртый раз подряд.

В составе «Кэнакс» отличились Куинн Хьюз, Филлип Ди Джузеппе и Конор Гарланд. Автором единственной заброшенной шайбы «Вегаса» стал Майкл Амадио.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российские представители «Ванкувера» — нападающий Илья Михеев и Василий Подколзин, а также защитник Никита Задоров — результативными действиями не отметились. Михеев и Подколзин занесли в свой актив показатель полезности «+1».

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв за 18 минут 4 секунды на льду также не заработал очков, завершив игру с «-1».

Напомним, «Ванкувер», набрав 89 очков в 65 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. «Вегас» (73) – на восьмой позиции.