«Поймал на бедро». Бывший главный арбитр КХЛ оценил силовой приём Никишина на Силаеве

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил силовой приём капитана санкт-петербургского СКА Александра Никишина на 17-летнем защитнике нижегородского «Торпедо» Антоне Силаеве в прошедшем накануне матче Кубка Гагарина – 2024 (1:4, 1-3).

«Это был чистый силовой приём. То, что судьи приняли решение отменить первоначальное, совершенно справедливо. Фола не было, был чистый силовой приём – называется «поймал на бедро», а не «ударил в бедро», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Напомним, 17-летний игрок нижегородского клуба после этого силового приёма покинул лёд с помощью партнёров. Изначально судьи отправили Никишина в штрафной бокс, однако после видеопросмотра отменили решение. Позже Силаев вернулся в игру.