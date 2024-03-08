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«Поймал на бедро». Бывший главный арбитр КХЛ оценил силовой приём Никишина на Силаеве

«Поймал на бедро». Бывший главный арбитр КХЛ оценил силовой приём Никишина на Силаеве
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил силовой приём капитана санкт-петербургского СКА Александра Никишина на 17-летнем защитнике нижегородского «Торпедо» Антоне Силаеве в прошедшем накануне матче Кубка Гагарина – 2024 (1:4, 1-3).

«Это был чистый силовой приём. То, что судьи приняли решение отменить первоначальное, совершенно справедливо. Фола не было, был чистый силовой приём – называется «поймал на бедро», а не «ударил в бедро», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, 17-летний игрок нижегородского клуба после этого силового приёма покинул лёд с помощью партнёров. Изначально судьи отправили Никишина в штрафной бокс, однако после видеопросмотра отменили решение. Позже Силаев вернулся в игру.

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