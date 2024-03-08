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Салават Юлаев — Трактор 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 8 марта

«Трактор» в конце игры вырвал победу у «Салавата» и вышел вперёд в серии плей-офф
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В Уфе закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Бурдасов) – 25:28 (5x4)     1:1 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 29:11 (5x5)     1:2 Шабанов (Ткачёв) – 54:01 (4x4)    

Первая двадцатиминутка завершилась без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Чарльз Робинсон с передачи Антона Бурдасова открыл счёт во встрече. В середине периода Джош Ливо с передач Александра Хмелевски и Ивана Дроздова восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Максим Шабанов с передачи Владимира Ткачёва вновь вывел челябинский клуб вперёд. Эта шайба стала победной.

«Трактор» ведёт в серии плей-офф со счётом 3-2. Отметим, что следующая игра состоится на площадке челябинского клуба послезавтра, 10 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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