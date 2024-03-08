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Вячеслав Фетисов высказался о вылете ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина

Вячеслав Фетисов высказался о вылете ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал вылет ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2024. Напомним, армейский клуб проиграл «Локомотиву» со счётом 1-4 в серии.

«Я расстроен вылетом ЦСКА. Три раза подряд выиграть кубок в профессиональном спорте — это вещь непростая. Здесь винить никого не надо, но так происходит. Будет ждать следующего хет-трика от ЦСКА.

Надо поздравить Ярославль с победой — молодцы! Дай бог, чтобы все их замыслы реализовались. Ярославских болельщиков нужно поздравить с выходом в следующий раунд после победы над трёхкратным обладателем Кубка Гагарина», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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