Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом армейский клуб проиграл серию первого раунда со счётом 1-4.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров впервые в тренерской карьере проиграл серию плей-офф. Напомним, специалист занял пост главного тренера армейского клуба с сезона-2021/2022. При нём клуб дважды завоевал Кубок Гагарина (сезон-2021/2022 и сезон-2022/2023).

Напомним, ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина трижды — в сезонах-2018/2019, 2021/2022, 2022/2023. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги подопечные Сергея Фёдорова заняли шестое место, набрав 76 очков в 68 матчах.

Отметим, что «Локомотив» во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой Восточной конференции.