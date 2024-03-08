Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» поблагодарил Кузнецова за игру в клубе

«Вашингтон» поблагодарил Кузнецова за игру в клубе
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» поблагодарила российского нападающего Евгения Кузнецова за игру в клубе. Напомним, сегодня, 8 марта, форвард в результате обмена перешёл в «Каролину Харрикейнз».

«Важная часть успеха, навсегда запечатлённая в нашей истории. Спасибо тебе за воспоминания и удачи, Кузя!», — сказано в сообщении пресс-службы.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Материалы по теме
В «Каролине» прокомментировали переход Евгения Кузнецова в клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android