«Вашингтон» поблагодарил Кузнецова за игру в клубе

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» поблагодарила российского нападающего Евгения Кузнецова за игру в клубе. Напомним, сегодня, 8 марта, форвард в результате обмена перешёл в «Каролину Харрикейнз».

«Важная часть успеха, навсегда запечатлённая в нашей истории. Спасибо тебе за воспоминания и удачи, Кузя!», — сказано в сообщении пресс-службы.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.