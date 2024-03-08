Рукопожатие Жамнова и Козырева после завершения серии «Спартак» — «Северсталь»

В Москве закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Красно-белые одержали победу в серии со счётом 4-1.

После окончания встречи главные тренеры команд Алексей Жамнов и Андрей Козырев пожали друг другу руки.

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Напомним, «Спартак» в четвёртый раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф. Москвичи проходили первый раунд в 2009 году – 3-0 со СКА, в 2010 году – 3-1 с московским «Динамо», в 2022 году – 4-0 с «Йокеритом» (технические поражения). Отмечается, что на второй стадии плей-офф (перекрёстный с клубами Восточной конференции) «Локомотив» и «Спартак» попадут в разные группы и смогут встретиться только в финале Кубка Гагарина.