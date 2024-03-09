«Рейнджерс» выменяли нападающего «Коламбуса» Рословича

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рослович в результате обмена перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба «жакетов».

Согласно сделке «Блю Джекетс» удержат 50% зарплаты хоккеиста. Взамен «Коламбус» получил условный пик четвёртого раунда на драфте НХЛ — 2026, который превратится в пик пятого раунда если «Рейнджерс» выйдут в финал Кубка Стэнли и Рослович сыграет минимум в 50% матчей плей-офф.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего Рословича 40 матчей за клуб из Огайо, в которых он набрал 23 (6+17) очка.

На данный момент «Коламбус» с 54 очками замыкает турнирную таблицу Столичного дивизиона и практически лишился шансов на плей-офф. «Рейнджерс» имеют 84 очка и возглавляют этот же дивизион.