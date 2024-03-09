Минтюков вышел на 10-е место по количеству передач в «Анахайме» в дебютный сезон

В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский защитник «уток» Павел Минтюков отметился во встрече результативной передачей. Этот пас стал 22-м для игрока обороны в свой дебютный сезон. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Минтюков вышел на 10-е место по количеству передач в «Анахайме» в дебютный сезон, сравнявшись с Крисом Куницем и Рикардом Ракеллем. Рекорд клуба принадлежит Тревору Зеграсу, который в сезоне-2021/2022 отдал 38 ассистов в свой дебютный сезон.

Всего в нынешнем сезоне на счету Минтюкова 52 матча и 25 (3+22) результативных баллов в активе.