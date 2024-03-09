«Постараемся всех вынести». Форвард «Спартака» Цыплаков — о втором раунде плей-офф КХЛ

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ с командой из Восточной конференции. Напомним, вчера, 8 марта, красно-белые победили «Северсталь» (5:1) и выиграли серию Кубка Гагарина — 2024 со счётом 4-1.

«У нас получилось выиграть быстрее, чем предполагалось. Мы думали, что „Северсталь“ может забрать больше матчей. Всё было непонятно. Хорошо, что мы взяли две игры в Череповце. Был отличный хоккей, который, думаю, понравился зрителям. Нам самим тоже в кайф в него играть. Плей-офф сейчас интересен для всех, конкуренция выросла. От восточных команд у меня нет никаких ожиданий. Будем стараться всех вынести», — цитирует Цыплакова «РБ Спорт».

«Спартак» в четвёртый раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф. Ранее москвичи проходили первый раунд в 2009 году – 3-0 со СКА, в 2010 году – 3-1 с московским «Динамо», и в 2022 году – 4-0 с «Йокеритом» (технические поражения).