«За эту позорную игру ответим все вместе». Лукоянов — о вылете «Ак Барса» в первом раунде

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов оценил поражение в пятом матче плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (1:2, 1-4) и высказался о вылете казанского клуба из Кубка Гагарина — 2024.

«От себя и команды хочу извиниться перед болельщиками всего Татарстана, „Ак Барса“. Каждый из нас виноват, тут нет определяющих людей. Все мы за эту позорную игру ответим вместе. Негатив от людей будет оправдан, всё так и есть. Значит, нужно пережить. Будет тяжело внутри, но время лечит. На следующий год будем сильнее, проживём. Клуб с таким именем не имеет права так играть и вылетать», — цитирует Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4.