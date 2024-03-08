«Не к этому мы готовились весь год». Шипачёв — о вылете «Ак Барса» из Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о вылете из Кубка Гагарина — 2024 в первом раунде от «Автомобилиста» (1-4).

«Благодаря чему «Автомобилист» забрал все три матча в Казани? Даже не знаю, игры в принципе были равные. В первых матчах они забивали в большинстве, а мы – нет, из-за этого и проигрывали. Сегодня равная игра, но они забили на одну больше и вытерпели.

Какие эмоции после вылета в первом раунде? Опустошение. Никаких эмоций, тем более положительных. Не к этому мы готовились весь год. Больше ничего не могу сказать. У меня нет ответа, почему мы проиграли», — цитирует Шипачёва пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4.