«Ничего удивительного». Вратарь «Спартака» — о вылете ЦСКА и «Ак Барса» из Кубка Гагарина

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев оценил вылет прошлогодних финалистов Кубка Гагарина — ЦСКА и «Ак Барса» — из плей-офф-2024.

«Ничего неожиданного в вылете ЦСКА и «Ак Барса» нет. Они играли против двух сильных команд – «Локомотива» и «Автомобилиста». Ничего удивительного в этом нет. Это стандартная ситуация. Те команды, которые прошли дальше, были просто сильнее», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф-2024 с одинаковым счётом 1-4. В сезоне-2013/2014 был похожий случай, когда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».