«Правда скрыта». Известный агент высказал необычное мнение об обмене Тренина в «Колорадо»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался про обмен нападающего Якова Тренина из «Нэшвилл Предаторз» в «Колорадо Эвеланш».

«Переход Тренина? Я думаю, что на этот обмен очень сильно повлияла внутренняя кухня обеих организаций. Считаю, что должна быть внутренняя подоплёка у таких действий. И сказать, кто же всё-таки главный игрок в этом обмене, на сегодняшний день сложно.

В своё время, когда я работал европейским скаутом «Нэшвилла», у нас происходил обмен с «Рейнджерс». Из «Предаторз» уходил вратарь Майк Данэм, на тот момент очень сильно котировавшийся на рынке, тот игрок, о котором все говорили. А нам в «Нэшвилл» был нужен защитник Марек Жидлицки, который по истечении времени по факту стал самым главным игроком этого обмена.

Поэтому мне кажется, что здесь правда где-то скрыта и со временем мы узнаем все нюансы и ответы на вопрос, почему этот обмен произошёл», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.