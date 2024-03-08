Агент Тренина рассказал о главных плюсах обмена игрока из «Нэшвилла» в «Колорадо»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Якова Тренина, высказался о переходе хоккеиста из «Нэшвилл Предаторз» в стан «лавин».

«Мы ожидали обмена, было насколько вариантов и понимание, в какие команды мог перейти Яков. В итоге получился один из лучших вариантов. Это новый вызов для Якова, возможность пойти выше, подняться на следующую ступень. В «Нэшвилле» Тренин был одним из лучших при игре «пять на пять», лучший по игре «четыре на пять» среди тех, кто сыграл больше 100 минут в меньшинстве. Яков в этих функциях стабилизировался, нужно было двигаться вперёд. В «Колорадо» у Тренина серьёзные амбиции, есть конкретное место, на котором его видят и где он будет играть. Мы восприняли обмен с позитивом. Жду от Якова выхода на новый уровень», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.