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СКА — «Торпедо»: составы команд на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина

СКА — «Торпедо»: составы команд на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина
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Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» состоится пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный СКА примет нижегородское «Торпедо». В серии ведут подопечные Романа Ротенберга – 3-1, в случае победы они пройдут в следующий раунд. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
0 : 0
Торпедо
Нижний Новгород

Тренерский штаб санкт-петербургского СКА во главе с Романом Ротенбергом в сравнении с прошлой игрой изменений в составе не произвёл.

У «Торпедо» лишь одно изменение – на последнем рубеже команды Адама Гуску сменил белорусский вратарь Иван Кульбаков.

Напомним, «Торпедо» сумело одержать лишь одну победу над СКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024 и случилось это в первой игре серии (5:2), затем санкт-петербургский клуб забрал три встречи подряд (3:2 ОТ, 5:2, 4:1).

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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