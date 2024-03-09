СКА — «Торпедо»: составы команд на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» состоится пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный СКА примет нижегородское «Торпедо». В серии ведут подопечные Романа Ротенберга – 3-1, в случае победы они пройдут в следующий раунд. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

Тренерский штаб санкт-петербургского СКА во главе с Романом Ротенбергом в сравнении с прошлой игрой изменений в составе не произвёл.

У «Торпедо» лишь одно изменение – на последнем рубеже команды Адама Гуску сменил белорусский вратарь Иван Кульбаков.

Напомним, «Торпедо» сумело одержать лишь одну победу над СКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024 и случилось это в первой игре серии (5:2), затем санкт-петербургский клуб забрал три встречи подряд (3:2 ОТ, 5:2, 4:1).