Рид Буше: «Ладу» нужно уважать. Это была отличная серия, которая осталась за нами

30-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» (4:0, 4-1) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Хороший матч получился, мы завладели инициативой, и не отдавали её сопернику. Уверенно работали, и здорово, что сегодня «сухой» матч у нашего голкипера. Что касается серии в целом, то мы показывали хороший хоккей, может, за исключением четвёртой игры. Но в целом – отличная серия, которая осталась за нами.

«Лада» — очень трудолюбивый коллектив, это нужно уважать. Они старались, шли на нас, нам нужно было отвечать тем же, и у нас это получилось. Мы сумели захватить контроль и уже его не отпускать», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024 Буше принял участие в пяти матчах, в которых записал на свой счёт семь заброшенных шайб при показателе полезности «0».