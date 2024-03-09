«Качественно, мастеровито, уверенно». Кравец — о четвёртой победе «Авангарда» над «Ладой»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» (4:0, 4-1) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Сегодня сложилась непростая игра. Конечно, очень важно присутствие наших болельщиков. Столько людей нас поддерживает весь сезон, это добавляет уверенности и сил. Тяжело было играть с «Ладой» в этой серии, но сегодня ребята все выполнили ту установку, которую мы сделали перед игрой. По всем зонам, по всем вбрасываниям, спецбригады – всё было качественно, мастеровито и уверенно. Рад, что мы обыграли «Ладу» и прошли в следующий раунд. Теперь самое главное – отдохнуть, проветрить голову и готовиться к следующему сопернику.

Четвёртая игра серии – уже история. Что там не получилось? Я сказал ребятам, что за первые две игры они нанесли 100 бросков, а за следующие две – 55. Не хватило настойчивости, бросков, игры в чужой зоне. Основная задача – это нападение, агрессивная игра в чужой зоне и без контратак. Сегодня ребята это и сделали, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем раунде «Авангард» встретится уже с представителем Западной конференции КХЛ. По состоянию на 9 марта соперником омичей станет ярославский «Локомотив», накануне завершивший серию с московским ЦСКА победой с аналогичным счётом (4-1). Первые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024 состоятся уже 16 марта.