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«Надеюсь, я Владу не мешал». Главный тренер «Лады» — о прорыве вратаря Подъяпольского

«Надеюсь, я Владу не мешал». Главный тренер «Лады» — о прорыве вратаря Подъяпольского
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ оценил выступление 28-летнего российского вратаря Владислава Подъяпольского в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с омским «Авангардом» (1-4).

«Как я влиял на Подъяпольского? Естественно, как бывшему его коллеге мне близки всякие вратарские вещи и в техническом, и в психологическом смыслах. Я стараюсь вести себя так с вратарями, чтобы было лучше для них. Влиять – это не значит вмешиваться. Иногда нужно и дистанцию держать, поэтому я исхожу из своего опыта. Надеюсь, я Владу не мешал», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Подъяпольский защищал ворота «Лады» во всех пяти встречах с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина. Он отразил 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,15.

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