Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Браташ: мой тренерский стаж начался ещё в том тысячелетии. Было время сформировать взгляды

Браташ: мой тренерский стаж начался ещё в том тысячелетии. Было время сформировать взгляды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о стиле игры тольяттинцев в нынешнем сезоне КХЛ после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от омского «Авангарда» (1-4).

«Стиль «Лады» – мой авторский хоккей или лепил из того, что было? Безусловно, второе. Конечно, выбираешь ту модель, даёшь те задания, которые ты считаешь, что они выполнимы теми игроками, которые есть у тебя. Мы исходили в первую очередь из этого. Как формировались мои тренерские взгляды? Мой тренерский стаж начался ещё в прошлом тысячелетии, так что у меня было время сформировать взгляды. Это практический стаж, плюс игровая карьера. Было много общения с великими тренерами, многих из которых уже с нами нет, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, свой дебютный сезон после возвращения в КХЛ «Лада» завершила на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Материалы по теме
«Бывают конфликты, ссоры. Мы этого не избежали». Браташ — о сезоне Шумакова и Попугаева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android