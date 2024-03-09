Браташ: мой тренерский стаж начался ещё в том тысячелетии. Было время сформировать взгляды

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о стиле игры тольяттинцев в нынешнем сезоне КХЛ после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от омского «Авангарда» (1-4).

«Стиль «Лады» – мой авторский хоккей или лепил из того, что было? Безусловно, второе. Конечно, выбираешь ту модель, даёшь те задания, которые ты считаешь, что они выполнимы теми игроками, которые есть у тебя. Мы исходили в первую очередь из этого. Как формировались мои тренерские взгляды? Мой тренерский стаж начался ещё в прошлом тысячелетии, так что у меня было время сформировать взгляды. Это практический стаж, плюс игровая карьера. Было много общения с великими тренерами, многих из которых уже с нами нет, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, свой дебютный сезон после возвращения в КХЛ «Лада» завершила на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.