Ларионов: желаем Коваленко достойно представлять «Торпедо» в Северной Америке

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о предстоящем отъезде нападающего Николая Коваленко в НХЛ.

«У Коваленко небольшое повреждение, пока не готов ответить, это по части медицинского штаба. Да, у Коли договор с «Колорадо», мы желаем ему только успеха. Парень хочет попробовать в сильнейшей лиге мира, в хорошей команде. Для него почувствовать тот уровень игры, конкуренцию, которая там будет. А она будет серьёзная, вы видели это по дедлайну. Желаем ему достойно представлять «Торпедо» в концовке сезона в Северной Америке, надеюсь, она будет в «Колорадо». Мы не можем сомневаться, что у него получится там. Можем только верить в игрока и желать ему удачи», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.