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Артюхин: «Спартак» впечатлил, победил достойного соперника. Такой хоккей приятно смотреть

Артюхин: «Спартак» впечатлил, победил достойного соперника. Такой хоккей приятно смотреть
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Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин выразил мнение об игре московского «Спартака» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024, где красно-белые прошли череповецкую «Северсталь» (4-1).

«Спартак» меня впечатлил, победил достойного соперника. Красно-белые проделали огромную работу по ходу сезона, очень грамотно подобрали состав. Тренерский штаб великолепный — за год создали такую команду, коллектив, атмосферу. «Спартак» играет в такой хоккей, на который приятно ходить и смотреть. Просто молодцы все, включая тренерский штаб», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, по состоянию на 10 марта потенциальным соперником «Спартака» в четвертьфинале Кубка Гагарина – 2024 является магнитогорский «Металлург», который ведёт в серии с «Амуром» (3-2).

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