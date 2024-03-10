Форвард СКА Глотов: «Торпедо» в этом плей-офф и в прошлом — очень разные команды

26-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Василий Глотов после прохода в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 сравнил нижегородское «Торпедо» (4-1) с прошлогодней версией команды.

«Можно ли сравнить эту серию с «Торпедо» с прошлогодней? Очень разные команды. Несмотря на то что у них состав плюс-минус был похожей, по игре они всё равно отличаются от прошлогодней версии. Чуть-чуть «Торпедо» хотело перестроиться в этом году. Главное, что мы выиграли.

Немного драк в серии? Вопрос момента. У нас была плотная серия. Просто и мы, и соперник держали агрессию на нормальном уровне. Сегодняшний момент тоже был игровой, ничего страшного», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Торпедо», набрав 75 очков в 68 матчах, заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 со СКА подопечные Игоря Ларионова одержали лишь одну победу, в первом матче (5:2, 1-4).