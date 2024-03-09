«Чуть-чуть его задел. Не хотим никаких плохих вещей». Глотов — о столкновении с Коваленко

26-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Василий Глотов высказался о столкновении с форвардом нижегородского «Торпедо» (3:0, 4-1) Николаем Коваленко в третьем периоде пятой игры серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Столкновение с Коваленко? Хочу посмотреть повтор. По ощущениям я реально чуть-чуть его задел. Надо спросить у него, как он себя чувствует. Естественно, мы не хотим никаких плохих вещей в спорте. Я видел, что он избавился от шайбы, и делал шаг влево, чтобы по касательной его не задеть. Во время игры я еле почувствовал ногой, что задел его. Надо спросить, как у него состояние», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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Напомним, в результате этого инцидента Глотов был наказан арбитрами малым штрафом – за подножку. Коваленко же долгое время лежал на льду, а затем отправился в раздевалку с помощью партнёров по команде.