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Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» в дебютной игре Евгения Кузнецова

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» в дебютной игре Евгения Кузнецова
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Терявяйнен, Ноэсен) – 12:28 (pp)     1:1 Хишир (Хьюз) – 35:27     1:2 Котканиеми (Фаст, Песке) – 42:49     1:3 Свечников (Терявяйнен, Шей) – 58:49     2:3 Майер (Марино, Хьюз) – 59:48     2:4 Терявяйнен – 59:52    

В составе «ураганов» отличились Мартин Нечас, Еспери Котканиеми, а также российский нападающий Андрей Свечников и Теуво Терявяйнен, поразившие по разу пустые ворота. У «Дэвилз» забрасывали Нико Хишир и Тимо Майер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 31-летнего российского нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова эта игра стала дебютной после обмена из «Вашингтон Кэпиталз». Он провёл на льду 12 минут 52 секунды и заработал коэффициент полезности «+1», отметившись тремя бросками и выиграв 55% вбрасываний.

Ворота «Каролины» в этой игре защищал 24-летний российский вратарь Пётр Кочетков, отразивший 24 из 26 броска. У его визави из «Дэвилз» Нико Доуса – 23 сейва.

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