Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» в дебютной игре Евгения Кузнецова

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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «ураганов» отличились Мартин Нечас, Еспери Котканиеми, а также российский нападающий Андрей Свечников и Теуво Терявяйнен, поразившие по разу пустые ворота. У «Дэвилз» забрасывали Нико Хишир и Тимо Майер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 31-летнего российского нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова эта игра стала дебютной после обмена из «Вашингтон Кэпиталз». Он провёл на льду 12 минут 52 секунды и заработал коэффициент полезности «+1», отметившись тремя бросками и выиграв 55% вбрасываний.

Ворота «Каролины» в этой игре защищал 24-летний российский вратарь Пётр Кочетков, отразивший 24 из 26 броска. У его визави из «Дэвилз» Нико Доуса – 23 сейва.