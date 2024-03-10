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Реакция переполненного «Мэдисон Сквер Гарден» на шат-аут Шестёркина в игре с «Сент-Луисом»

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».

Одним из главных героев матча стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Россиянин отразил все 26 бросков по воротам и в 13-й раз в карьере отыграл «на ноль». Шестёркин был признан первой звездой матча. Ликующая толпа встретила россиянина овациями при объявлении лучшего игрока матча.

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В текущем сезоне Шестёркин провёл 42 матча, в которых одержал 27 побед с процентом отражённых бросков 91,2%.

«Рейнджерс» прервали двухматчевую серию поражений. В следующем матче «синерубашечники» примут на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз».