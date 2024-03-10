Реакция переполненного «Мэдисон Сквер Гарден» на шат-аут Шестёркина в игре с «Сент-Луисом»
Поделиться
В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 05:51 (pp) 2:0 Веси (Гудроу) – 19:37 3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 46:23 (pp) 4:0 Какко (Густафссон, Веннберг) – 51:23 (pp)
Одним из главных героев матча стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Россиянин отразил все 26 бросков по воротам и в 13-й раз в карьере отыграл «на ноль». Шестёркин был признан первой звездой матча. Ликующая толпа встретила россиянина овациями при объявлении лучшего игрока матча.
В текущем сезоне Шестёркин провёл 42 матча, в которых одержал 27 побед с процентом отражённых бросков 91,2%.
«Рейнджерс» прервали двухматчевую серию поражений. В следующем матче «синерубашечники» примут на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз».
Комментарии
- 10 марта 2024
-
10:25
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:10
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
07:20
-
06:35
-
06:17
-
06:04
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:37
-
05:20
-
05:12
-
05:04
-
04:56
-
03:58
-
02:43
-
02:21
-
01:57
-
01:52
-
00:00
- 9 марта 2024
-
23:50
-
23:39
-
23:35