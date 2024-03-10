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Реакция переполненного «Мэдисон Сквер Гарден» на шат-аут Шестёркина в игре с «Сент-Луисом»

Реакция переполненного «Мэдисон Сквер Гарден» на шат-аут Шестёркина в игре с «Сент-Луисом»
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В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 05:51 (pp)     2:0 Веси (Гудроу) – 19:37     3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 46:23 (pp)     4:0 Какко (Густафссон, Веннберг) – 51:23 (pp)    

Одним из главных героев матча стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Россиянин отразил все 26 бросков по воротам и в 13-й раз в карьере отыграл «на ноль». Шестёркин был признан первой звездой матча. Ликующая толпа встретила россиянина овациями при объявлении лучшего игрока матча.

ВИДЕО

В текущем сезоне Шестёркин провёл 42 матча, в которых одержал 27 побед с процентом отражённых бросков 91,2%.

«Рейнджерс» прервали двухматчевую серию поражений. В следующем матче «синерубашечники» примут на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз».

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