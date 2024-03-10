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«Не скрою, это было приятно». Тарасенко оценил свой первый дубль в составе «Флориды»

«Не скрою, это было приятно». Тарасенко оценил свой первый дубль в составе «Флориды»
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко оценил свои первые голы в составе «Пантерз» в матче с «Калгари» (5:1). Россиянин отметился дублем и результативной передачей во втором матче за клуб после обмена из «Оттавы».

«Не скрою, это было приятно и стало своего рода облегчением. Это поможет мне лучше понять своих одноклубников и то, как играет команда. Я чувствовал себя более комфортно по ходу игры.

Было приятно присоединиться к этой команде. Все вокруг были очень добры ко мне. Я начинаю лучше чувствовать свою роль и понимать, за что я отвечаю на льду. Если я не буду выполнять свои обязанности, то это только моя вина. Не так уж и сложно понять систему игры», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Тарасенко 44 (19+25) очка в 59 матчах.

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