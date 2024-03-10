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«Флорида» — «Калгари» — 5:1, обзор матча, Тарасенко набрал три очка, Мироманов дебютировал за «Калгари», видео

Первый концерт Тарасенко во Флориде! Забил два шикарных гола и набрал три очка за матч
Максим Макаров
«Флорида» — «Калгари» — 5:1, обзор матча
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«Пантеры» без Бобровского разгромили «Калгари».

Сегодня на «Амерант Банк Арена» встретились «Флорида» и «Калгари». В составе «Флэймз» дебютировал Даниил Мироманов, обменянный в дедлайн из «Вегаса». А Сергею Бобровскому предоставили отдых, место в воротах занял Энтони Столарз.

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«Калгари» активно провёл стартовую двадцатиминутку, активно нагружая бэкапа Бобровского. Но Столарз не просто выстоял, а выдал несколько роскошных сейвов. В их числе спасение после броска Эндрю Манджапане.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период ударно начали «Пантерз», забив в первой смене: Тарасенко совершил изящный перехват и переиграл Маркстрёма. Эта шайба стала первой для Владимира в составе «Флориды».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако уже через пять минут «огоньки» отыгрались благодаря расторопности Егора Шаранговича. В атаке поучаствовал и Андрей Кузьменко, сделавший голевую передачу. Вторая шайба «Флориды» пришла вновь после перехвата Тарасенко, только теперь уже в средней зоне, после чего Райнхарт и Барков разобрались с обороной и вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через несколько минут «пантеры» забили ещё дважды за полторы минуты, убив интригу ещё во втором периоде: сначала Беннетт подставил клюшку на пятаке, а затем Тарасенко сделал дубль, бросив из правого круга вбрасывания в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьего периода «Флэймз» получили возможность поиграть в большинстве, однако получили ещё одну шайбу. В конце периода «Флорида» забила шестую шайбу, но она была отменена после запроса тренера.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Тарасенко – 20:23     1:1 Шарангович (Кадри, Кузьменко) – 25:51 (pp)     2:1 Барков (Райнхарт, Тарасенко) – 26:19     3:1 Беннетт (Форслинг, Ткачук) – 33:12     4:1 Тарасенко (Форслинг, Экман-Ларссон) – 34:55     5:1 Стенлунд (Луостаринен) – 44:30 (sh)    

Таким образом, «Флорида» одержала очередную победу и вновь вытеснила «Бостон» с вершины Востока.

Тарасенко, набравший 3 (2+1) очка, был признан первой звездой матча.

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