Бывший защитник ЦСКА: надежда на Федотова была огромная, но он до конца её не оправдал

Бывший защитник ЦСКА Валерий Покровский заявил, что голкипер московских армейцев Иван Федотов не оправдал огромных надежд, возложенных на него. ЦСКА уступил «Локомотиву» в первом раунде плей-офф в пяти матчах. Федотов оформил шат-аут в первом матче серии и пропустил 13 голов за пять матчей.

«С вратарями не всё гладко было по сезону у ЦСКА. Надежда на Федотова была огромная, но он до конца её не оправдал. Конечно, желаю Ивану, чтобы он нашёл свою игру и улучшил её, потому что у него всё для этого есть», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, текущий сезон КХЛ стал первым для Федотова после возвращения из армии. Голкипер провёл в прошедшей регулярке 44 матча и одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 91,4%.