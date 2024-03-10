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Бывший защитник ЦСКА: надежда на Федотова была огромная, но он до конца её не оправдал

Бывший защитник ЦСКА: надежда на Федотова была огромная, но он до конца её не оправдал
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Бывший защитник ЦСКА Валерий Покровский заявил, что голкипер московских армейцев Иван Федотов не оправдал огромных надежд, возложенных на него. ЦСКА уступил «Локомотиву» в первом раунде плей-офф в пяти матчах. Федотов оформил шат-аут в первом матче серии и пропустил 13 голов за пять матчей.

«С вратарями не всё гладко было по сезону у ЦСКА. Надежда на Федотова была огромная, но он до конца её не оправдал. Конечно, желаю Ивану, чтобы он нашёл свою игру и улучшил её, потому что у него всё для этого есть», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, текущий сезон КХЛ стал первым для Федотова после возвращения из армии. Голкипер провёл в прошедшей регулярке 44 матча и одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 91,4%.

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