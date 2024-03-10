Бывший игрок КХЛ назвал невидимого героя лиги этого сезона

Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский отметил игру «Северстали» в текущем сезоне КХЛ. Череповецкая команда завершила регулярку на пятом месте Запада и проиграла «Спартаку» в пяти матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Северсталь» — невидимый герой этого сезона, которого почти не упоминали в СМИ. Как команда тренируется, как игроки общаются с прессой — была практически полная информационная пустота. Но «Северсталь» высоко закончила сезон, и это говорит о том, что работа тренерского штаба была на высоте. Они молча методично делали свою работу, вели команду к плей-офф и с хорошим запасом попали в восьмёрку», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.