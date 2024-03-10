«Чикаго» стал первым клубом НХЛ, потерявшим шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

После этого поражения «Чикаго» потерял даже теоретические шансы попасть в плей-офф. «Блэкхоукс» стали первым клубом в текущем сезоне НХЛ, потерявшим шансы на плей-офф. В 64 матчах сезона «Чикаго» одержал лишь 16 побед при 48 поражениях и с 37 очками расположился на последнем месте в общей таблице лиги.

Вслед за «Чикаго» в ближайших матчах потеряет шансы на выход в плей-офф «Сан-Хосе». В 63 матчах сезона «акулы» одержали 16 побед при 47 поражениях и с 39 очками расположились на предпоследнем месте в НХЛ.