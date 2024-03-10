Главный тренер «Трактора»: «Салават» пытался в начале грубо играть, но ребята вытерпели

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин рассказал, как ему удалось перевернуть ход шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2, 4-2).

«Что говорил перед вторым периодом? Да тут ребята сами завелись, не хотелось никому снова в Уфу ехать. Все молодцы, классный гол забили, все линии работали. «Салават» всё равно в начале игры пытался грубо играть, на грани фола, но ребята вытерпели. Мы сделали акцент на том, чтобы не вестись на провокации.

Все игры в серии были тяжёлые, сложно выделить какую-то. Да, соперник обычно действовал первым номером, но мы за счёт правильных действий и правильной тактики добились победы в серии, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что челябинский «Трактор» стал уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.

По состоянию на 10 марта потенциальным соперником «Трактора» по второму раунду Кубка Гагарина является московское «Динамо», которое ведёт в серии с одноимённым клубом из Минска (3-1).