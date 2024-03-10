Ник Меркли — о победе над московским «Динамо»: здорово, что серия вернётся в Минск

26-летний канадский нападающий минского «Динамо» Ник Меркли подвёл итоги пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским «Динамо» (2:1 ОТ, 2-3). Именно его гол во втором овертайме принёс его команде победу в игре.

«Думаю, все команды устали после такого матча. Здорово, что серия вернётся в Минск. Мы вновь сыграем на своей арене для наших болельщиков. Рады победе.

Все на эмоциях. Во время матча каждый боролся, отдавал все силы для победы. Теперь надо это сделать в следующей игре», — приводит слова Меркли пресс-служба «зубров» в телеграм-канале клуба.

Отметим, что в текущем розыгрыше Кубка Гагарина на счету 26-летнего Ника Меркли уже три заброшенные шайбы и одна результативная передача в пяти матчах при показателе полезности «+1».