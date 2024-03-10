Вадим Мороз: минское «Динамо» ни в коем случае не отпустит шестую игру

20-летний белорусский нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз прокомментировал результат пятой встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским «Динамо» (2:1 ОТ, 2-3).

«Не скажу, что соперник владел преимуществом. Мы играли в свою игру, создавали моменты, старались обострять в атаке. Всё сработало. Ребята, которые сыграли в меньшинстве, – молодцы. Во втором периоде и овертайме у нас было много удалений, но они выстояли, благодаря чему команда осталась в игре. Что нужно сделать для того, чтобы их избежать? Не удаляться! Это плей-офф, здесь страсть, накал и эмоции. Все хотят выигрывать борьбу, поэтому и идут удаления. Мы не смотрели, кто играет у соперника. Просто вышли и сыграли в свой хоккей. Мой гол? Мы пошли в давление, ребята отобрали шайбу. Мне осталось только из-под игрока попасть. Шестую игру мы не отпустим ни в коем случае», — приводит слова Мороза «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Мороз принял участие во всех пяти матчах в составе минского «Динамо», в которых отметился двумя заброшенными шайбами, заработав показатель полезности «-1».

Следующую игру команды проведут уже послезавтра, во вторник, 12 марта, в столице Беларуси – Минске. Встреча состоится на стадионе «Минск-Арена», её начало запланировано на 19:30 мск.