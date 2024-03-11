Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

22 сейва Варламова в матче с «Анахаймом» помогли «Айлендерс» одержать шестую победу подряд

22 сейва Варламова в матче с «Анахаймом» помогли «Айлендерс» одержать шестую победу подряд
Комментарии

В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).

Шайбами в составе победителей отметились Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, Брок Нельсон, Бо Хорват, Пьер Энгвалль и Кэл Клаттербак.

У «уток» единственный гол на счету Алекса Киллорна.

Российский голкипер гостей Семён Варламов отметился в этой встрече 22 сейвами.

«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, набрали 72 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за участие в Кубке Стэнли.

«Анахайм» остался с 49 очками и идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе, практически лишившись шансов на плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Хольмстрём) – 05:11     0:2 Палмьери (Райлли, Ахо) – 07:28     0:3 Нельсон (Хорват, Барзал) – 14:28 (pp)     1:3 Киллорн (Джонс, Гудас) – 20:24     1:4 Хорват (Нельсон, Барзал) – 40:34     1:5 Энгвалль – 47:56     1:6 Клаттербак (Мартин, Маклин) – 58:12    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android