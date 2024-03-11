22 сейва Варламова в матче с «Анахаймом» помогли «Айлендерс» одержать шестую победу подряд

В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).

Шайбами в составе победителей отметились Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, Брок Нельсон, Бо Хорват, Пьер Энгвалль и Кэл Клаттербак.

У «уток» единственный гол на счету Алекса Киллорна.

Российский голкипер гостей Семён Варламов отметился в этой встрече 22 сейвами.

«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, набрали 72 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за участие в Кубке Стэнли.

«Анахайм» остался с 49 очками и идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе, практически лишившись шансов на плей-офф.