22 сейва Варламова в матче с «Анахаймом» помогли «Айлендерс» одержать шестую победу подряд
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В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).
Шайбами в составе победителей отметились Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, Брок Нельсон, Бо Хорват, Пьер Энгвалль и Кэл Клаттербак.
У «уток» единственный гол на счету Алекса Киллорна.
Российский голкипер гостей Семён Варламов отметился в этой встрече 22 сейвами.
«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, набрали 72 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за участие в Кубке Стэнли.
«Анахайм» остался с 49 очками и идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе, практически лишившись шансов на плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Хольмстрём) – 05:11 0:2 Палмьери (Райлли, Ахо) – 07:28 0:3 Нельсон (Хорват, Барзал) – 14:28 (pp) 1:3 Киллорн (Джонс, Гудас) – 20:24 1:4 Хорват (Нельсон, Барзал) – 40:34 1:5 Энгвалль – 47:56 1:6 Клаттербак (Мартин, Маклин) – 58:12
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