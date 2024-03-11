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Бедард установил рекорд всех времён в истории «Блэкхоукс»

Бедард установил рекорд всех времён в истории «Блэкхоукс»
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Этой ночью в Чикаго прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (7:4).

Звёздный 18-летний нападающий хозяев Коннор Бедард отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Этот результат помог канадцу стать первым 18-летним игроком в истории «Блэкхоукс» с тремя трёхочковыми играми. Единственный игрок, который в аналогичном возрасте выдал за «ястребов» две игры с тремя очками — Патрик Кейн.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Бедарда 51 матч, в котором он набрал 46 (19+27) очков.

Напомним, «Чикаго» стал первой командой НХЛ в нынешнем сезоне, лишившейся даже теоретических шансов на попадание в плей-офф. «Блэкхоукс» замыкают турнирную таблицу Центрального дивизиона с 39 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 06:09     0:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 20:11     1:2 Бедард (Донато, Джонсон) – 25:28     2:2 Блэквелл (Андерсон, Власик) – 26:57     3:2 Бедард (Курашев, Джонс) – 30:05 (pp)     3:3 Гюнтер – 33:57     4:3 Джонсон (Бедард, Джонс) – 37:50 (pp)     5:3 Блэквелл (Джонс, Дикинсон) – 40:33     5:4 Шмальц – 46:51     6:4 Донато – 48:00     7:4 Блэквелл (Джонс) – 57:24    
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