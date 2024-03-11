Бедард установил рекорд всех времён в истории «Блэкхоукс»

Этой ночью в Чикаго прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (7:4).
Звёздный 18-летний нападающий хозяев Коннор Бедард отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.
Этот результат помог канадцу стать первым 18-летним игроком в истории «Блэкхоукс» с тремя трёхочковыми играми. Единственный игрок, который в аналогичном возрасте выдал за «ястребов» две игры с тремя очками — Патрик Кейн.
Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Бедарда 51 матч, в котором он набрал 46 (19+27) очков.
Напомним, «Чикаго» стал первой командой НХЛ в нынешнем сезоне, лишившейся даже теоретических шансов на попадание в плей-офф. «Блэкхоукс» замыкают турнирную таблицу Центрального дивизиона с 39 очками.
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