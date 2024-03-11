Гераськин: серия с «Амуром» получилась тяжёлой. Длинные перелёты сказываются

25-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин прокомментировал проход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 после победы в серии первого раунда в матче с хабаровским «Амуром» (4-2).

«Мы правильно сыграли, выполнили установку тренера. Забили свои голы, поэтому победили. Конечно, хотелось закончить серию. Хорошо, что так получилось. Седьмая игра — это всегда много нервов, плюс был бы обратный перелёт. Можно сказать, что сэкономили силы. Сейчас уже готовимся ко второму раунду. Серия получилась тяжёлой. Длинные перелёты сказываются. Но сейчас мы во втором раунде — это уже всё в прошлом», — приводит слова Гераськина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем плей-офф КХЛ – 2024 Гераськин принял участие во всех шести встречах с участием «Металлурга», в которых отметился тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «+2».