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Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Разин: таких голов, как у Гераськина, было много у Бобкова

Разин: таких голов, как у Гераськина, было много у Бобкова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в шестом матче серии с «Амуром» (3:2 ОТ), которая позволила магнитогорцам пройти во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Три гола из-под защитников? Просили бросать, как забил Гераськин — таких голов много у Игоря Бобкова. Броски из-под защитников самые опасные, ребята молодцы.

Игра спецбригад? Провальной была вторая игра, когда мало что создали. Я уже тогда говорил, что один гол забили на флажке, я его записал в блокнот как гол в большинстве, и в третьей-четвёртой игре мы играли в большинстве максимум три-четыре раза, забили дважды — я считаю, это хороший показатель.

В пятой игре в Магнитогорске выигрывали 3:1, второе большинство было в самой концовке — в принципе, как такового не было большинства, в концовке «Амур» бежал отыгрываться, а нам надо было шайбу сохранить. Сегодня судьи нам дали один шанс, мы хорошо разыгрывали, были хорошие моменты», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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