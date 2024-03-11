Баннистер объяснил решение попробовать Бучневича в центре перед игрой с «Бостоном»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Дрю Баннистер объяснил решение поставить на тренировке перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» 28-летнего российского нападающего Павла Бучневича в центр второго звена с канадцами по краям — Джейком Нейборсом и Захари Болдюком.

«Очевидно, мы изо всех сил пытаемся наладить нашу результативность при игре в равных составах, так что мы ищем варианты и посмотрим, сможем ли мы получить дополнительное преимущество от таких изменений в первых двух звеньях и будет ли у них «химия» между собой», — приводит слова Баннистера журналист The Athletic Джереми Рузерфорд в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 62 матчах в составе «Сент-Луиса», в которых отметился 48 (24+24) результативными действиями при показателе полезности «+6».