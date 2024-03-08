Журналист Рутерфорд: для обмена Бучневича достаточно звонка, но он останется в «Сент-Луис»

Американский журналист Джереми Рутерфорд заявил, что для того, чтобы изменить ситуацию с обменом форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича хватило бы одного звонка. Однако инсайдер уверен, что россиянин останется в команде.

«Чтобы изменить ситуацию, достаточно одного звонка по телефону, но чувствую, что Бучневич останется в «Блюз», — написал Рутерфорд в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее журналист The Athletic делился информацией о том, что скауты наблюдали за форвардом «Сент-Луиса» и несмотря на то, что сама команда не спешит расставаться с Бучневичем из-за высокой ценности игрока, другие клубы продолжают следить за хоккеистом.

Бучневич за 61 матч в текущем сезоне заработал 48 (24+24) очков по системе «гол+пас». Для российского хоккеиста «Сент-Луис Блюз» — вторая команда в НХЛ. Ранее он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».